В ПАСЕ извинились перед Россией за скандал с украинским депутатом

Лидер консерваторов в ПАСЕ Йен Лиддел-Грейнджер отправил главе российской делегации в ассамблее, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому письмо с извинениями за поведение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ

«Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Вице-спикер подчеркнул, что Лиддел-Грейнджер извинился «за грубость украинского коллеги и его очередные выходки».

Также Толстой напомнил, что Гончаренко «с присущей ему клоунадой и неумением вести себя в приличном обществе» спросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина.

Ранее НСН писала, что Гончаренко достал украинский флаг во время обсуждения доклада «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы» в ходе заседания ПАСЕ. В ассамблее пообещали «жестко реагировать» на подобные ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПАСЕПетр Толстой
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