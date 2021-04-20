Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко достал украинский флаг во время выступления на заседании, после чего председатель ПАСЕ Хендрик Дамс указал тому на нарушение регламента организации. Гончаренко продолжил свою речь, через некоторое время его микрофон был отключен. Дамс пообещал «жестко реагировать» на подобные ситуации.

Гончаренко достал флаг во время обсуждения доклада «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы». Он аргументировал это тем, что в докладе не было ни слова о территориальной целостности и суверенности стран-членов, мирном разрешении конфликтов. «А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг», - заявил Гончаренко.

Дамс заявил, что подобное не разрешено в ПАСЕ, на что Гончаренко спросил: «В чем проблема с нашим национальным флагом?", - и продолжил свою речь, после этого его микрофон отключился, и слово взял председатель ПАСЕ. Он пообещал доложить об этом инциденте в Регламентный комитет ПАСЕ, чтобы там приняли решение о возможном наказании для политика.

«Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством. Я буду очень жестко реагировать на подобные ситуации, потому что вы уже не первый раз вытворяете такое», - высказался Дамс.

Ранее участники российской делегации в ПАСЕ глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, нужно ли России выходить из ПАСЕ в ответ на новые антироссийские резолюции.

