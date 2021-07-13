В партии Санду высказались об отношениях Молдавии с Россией
Молдавия намерена строить правильные, прагматичные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом заявил председатель пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире местного телеканала TVR.
«Мы хотим иметь правильные, прагматичные, предсказуемые отношения с РФ, потому что там живет много наших граждан, у нас есть экономические отношения, которые должны быть прозрачными», — отметил политик.
Гросу считает, что «должны исчезнуть списки компаний, которые получили преимущество на экспорт» в период президентства экс-главы государства Игоря Додона. Также, по мнению главы «Действия и солидарности», необходимо разобраться с вопросами реэкспорта и обеспечения Молдавии природным газом.
Партия «Действие и солидарность» одержала победу на досрочных парламентских выборах, завершившихся в Молдавии 11 июля. По мнению Додона, с избранием нового проевропейского состава парламента период хороших отношений Молдавии и РФ завершился.
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