В партии Санду высказались об отношениях Молдавии с Россией

«Мы хотим иметь правильные, прагматичные, предсказуемые отношения с РФ, потому что там живет много наших граждан, у нас есть экономические отношения, которые должны быть прозрачными», — отметил политик.

Гросу считает, что «должны исчезнуть списки компаний, которые получили преимущество на экспорт» в период президентства экс-главы государства Игоря Додона. Также, по мнению главы «Действия и солидарности», необходимо разобраться с вопросами реэкспорта и обеспечения Молдавии природным газом.

Партия «Действие и солидарность» одержала победу на досрочных парламентских выборах, завершившихся в Молдавии 11 июля. По мнению Додона, с избранием нового проевропейского состава парламента период хороших отношений Молдавии и РФ завершился.

