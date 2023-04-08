В Партии роста опровергли выдвижение Шнурова на выборы губернатора Псковской области
8 апреля 202309:57
Сопредседатель Партии роста, музыкант Сергей Шнуров не планировал выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора Псковской области. Об этом заявил зампредседателя Сергей Демин в беседе с ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Шнуров намерен стать кандидатом в главы региона от Партии роста.
По словам Демина, Шнуров «не высказывал желания» претендовать на пост губернатора.
«Справки о согласии баллотироваться не подписывал. А, соответственно, на ближайшем федеральном политическом совете его кандидатура рассматриваться не будет», — подчеркнул зампред партии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru