В Партии роста опровергли выдвижение Шнурова на выборы губернатора Псковской области

Сопредседатель Партии роста, музыкант Сергей Шнуров не планировал выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора Псковской области. Об этом заявил зампредседателя Сергей Демин в беседе с ТАСС.

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Ранее СМИ сообщили, что Шнуров намерен стать кандидатом в главы региона от Партии роста.

По словам Демина, Шнуров «не высказывал желания» претендовать на пост губернатора.

«Справки о согласии баллотироваться не подписывал. А, соответственно, на ближайшем федеральном политическом совете его кандидатура рассматриваться не будет», — подчеркнул зампред партии.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВыборыПартииПсковская ОбластьСергей Шнуров

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