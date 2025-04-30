Собеседник агентства добавил, что Фицо не скрывает своего отношения к России на протяжении нескольких лет. По мнению Гашпара, позиция словацкого премьера, вероятно, послужила причиной покушения на него в мае 2024 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая.

