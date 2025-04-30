В парламенте Словакии объяснили цель визита Фицо в Москву 9 Мая

Глава правительства Словакии Роберт Фицо своим визитом в Москву 9 Мая намерен продемонстрировать благодарность страны павшим советским солдатам-освободителям и показать, что жители Словакии помнят жертв Второй мировой войны. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

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Собеседник агентства добавил, что Фицо не скрывает своего отношения к России на протяжении нескольких лет. По мнению Гашпара, позиция словацкого премьера, вероятно, послужила причиной покушения на него в мае 2024 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая.

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ФОТО: AP / ТАСС
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