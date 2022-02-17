В парламенте Казахстана одобрили договор о военном сотрудничестве с РФ

В Казахстане депутаты верхней палаты парламента одобрили законопроект о ратификации договора о военном сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Документ предоставляет возможность осуществлять военное сотрудничество в миротворческой деятельности, военном образовании и науке, оперативной и боевой подготовке, а также в других направлениях взаимодействия армий обеих стран.

Теперь принятый закон должен подписать глава государства.