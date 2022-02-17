В парламенте Казахстана одобрили договор о военном сотрудничестве с РФ
В Казахстане депутаты верхней палаты парламента одобрили законопроект о ратификации договора о военном сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Документ предоставляет возможность осуществлять военное сотрудничество в миротворческой деятельности, военном образовании и науке, оперативной и боевой подготовке, а также в других направлениях взаимодействия армий обеих стран.
Теперь принятый закон должен подписать глава государства.
Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан еще 16 октября 2020 года в Нур-Султане вместо аналогичного договора от 28 марта 1994 года.
Ранее замминистра обороны республики Дарын Туяков подчеркнул, что документ подписан с целью актуализации и развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как некоторые положения договора, подписанного в 1994 году, устарели или уже реализованы.
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