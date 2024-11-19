В парламенте Абхазии заявили, что все главы министерств остаются на постах

Все главы ведомств Абхазии, в том числе силовых, сохранят свои посты на фоне отставки президента страны. Об этом заявил депутат парламента республики Кан Кварчия, пишет РИА Новости.

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«В результате прямых переговоров власти и оппозиции удалось достичь договоренности, что все руководители ведомств, в том числе силовых, остаются на своих постах», — указал парламентарий.

Как отметил Кварчия, дальнейшие обсуждения этой темы вынесли «за рамки переговорного процесса».

Ранее стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания уйдет в отставку. Исполняющим обязанности главы государства станет вице-президент Бадра Гунба, а правительство возглавит экс-премьер Валерий Бганба. По соглашению с властями оппозиция должна покинуть правительственный комплекс страны 19 ноября, иначе президент отзовет свое заявление об отставке, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС
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