В Париже пока не готовы комментировать отставку Джонсона
Власти Франции пока не готовы официально комментировать отставку Бориса Джонсона с должности британского премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран, МИД страны, вероятно, выскажется по данной теме. Веран также назвал Британию ближайшим соседом Франции, выразив уверенность в дальнейшем развитии двусторонних дипломатических связей.
Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии 7 июля. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.
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