В Париже пока не готовы комментировать отставку Джонсона

Как заявил официальный представитель французского правительства Оливье Веран, МИД страны, вероятно, выскажется по данной теме. Веран также назвал Британию ближайшим соседом Франции, выразив уверенность в дальнейшем развитии двусторонних дипломатических связей.

Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии 7 июля. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.







