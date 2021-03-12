В ОЗХО не будут изучить анализы Алексея Навального на базе российской лаборатории

По его словам, предложение было направлено еще осенью прошлого года. «Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы».

Как отметил Шульгин, эксперты ОЗХО «фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия».

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по прилете в Россию из Германии, где он почти пять месяцев проходил реабилитацию после инцидента, который ОЗХО признала отравлением нервно-паралитическим веществом.

