В ОЗХО не будут изучить анализы Алексея Навального на базе российской лаборатории

Москва получила отказ от ОЗХО о проведении анализов российского оппозиционера Алексея Навального на базе сертифицированной лаборатории №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека, сообщил постпред России при организации Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, предложение было направлено еще осенью прошлого года. «Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы».

Как отметил Шульгин, эксперты ОЗХО «фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия».

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по прилете в Россию из Германии, где он почти пять месяцев проходил реабилитацию после инцидента, который ОЗХО признала отравлением нервно-паралитическим веществом.

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ФОТО: flickr.com // OPCW
ТЕГИ:ОтравленияАлексей НавальныйОЗХО
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