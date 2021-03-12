В ОЗХО не будут изучить анализы Алексея Навального на базе российской лаборатории
Москва получила отказ от ОЗХО о проведении анализов российского оппозиционера Алексея Навального на базе сертифицированной лаборатории №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека, сообщил постпред России при организации Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, предложение было направлено еще осенью прошлого года. «Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы».
Как отметил Шульгин, эксперты ОЗХО «фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия».
Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по прилете в Россию из Германии, где он почти пять месяцев проходил реабилитацию после инцидента, который ОЗХО признала отравлением нервно-паралитическим веществом.
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