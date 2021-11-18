В отношении крымского министра культуры начали следственные действия
В отношении крымского министра культуры Арины Новосельской началось проведение следственных действий. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Сергей Аксенов.
По его словам, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.
«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», - заметил он.
Аксенов отметил, что правоохранительные органы оценят действия Новосельской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru