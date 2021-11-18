В отношении крымского министра культуры начали следственные действия

В отношении крымского министра культуры Арины Новосельской началось проведение следственных действий. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.

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«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», - заметил он.

Аксенов отметил, что правоохранительные органы оценят действия Новосельской.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПолитикаМинистерство КультурыКрым
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