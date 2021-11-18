Экс-министр образования Архангельской области получил пять лет колонии за педофилию
Суд в Архангельске приговорил бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева к пяти годам и одному месяцу заключения за развратные действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельской областной прокуратуры.
«Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда», — рассказали в надзорном ведомстве.
Гнедышева задержали в октябре, напоминает RT. По данным следствия, чиновник оказывал «развращающее влияние» на двух школьниц, вел переписку в соцсетях и отправлял одной из них ссылку на видео сексуального характера, отмечает Ura.ru.
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