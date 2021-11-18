Экс-министр образования Архангельской области получил пять лет колонии за педофилию

«Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда», — рассказали в надзорном ведомстве.

Гнедышева задержали в октябре, напоминает RT. По данным следствия, чиновник оказывал «развращающее влияние» на двух школьниц, вел переписку в соцсетях и отправлял одной из них ссылку на видео сексуального характера, отмечает Ura.ru.

