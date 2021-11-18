Экс-министр образования Архангельской области получил пять лет колонии за педофилию

Суд в Архангельске приговорил бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева к пяти годам и одному месяцу заключения за развратные действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельской областной прокуратуры.

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«Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда», — рассказали в надзорном ведомстве.

Гнедышева задержали в октябре, напоминает RT. По данным следствия, чиновник оказывал «развращающее влияние» на двух школьниц, вел переписку в соцсетях и отправлял одной из них ссылку на видео сексуального характера, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПедофилияЧиновникиАрхангельская Область
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