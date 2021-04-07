В ОП заявили о необходимости нацпроекта для развития IT-сферы

России необходимо создать национальный проект, связанный с IT-сферой, чтобы снизить процент зависимости от западного программного обеспечения, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Ранее компания Zoom Video Communications, чье приложение Zoom используется для проведения видеоконференций корпоративными клиентами и частными пользователями, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Он отметил, что степень зависимости России от западного программного обеспечения огромна и достигает 80-90%, а потому в любой момент можно будет «дернуть рубильник».

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко ранее заявил в эфире НСН, что до сентябрьских выборов в России Twitter точно запретят, то есть заблокируют, но после выборов эта тема схлынет.

