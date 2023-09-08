В ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки
ООН готова выполнить российские условия, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на письмо генсека организации Антониу Гутерриша.
Сообщается, что ООН готова вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT, застраховать российские суда от ударов ВСУ в Черном море, облегчить доступ российских кораблей к портам Германии и других стран Европы, а также разблокировать замороженные российские активы в Европе.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет менять свою позицию по зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин заявил о восстановлении нефтегазовых поступлений в бюджет России
- В ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки
- Экс-разведчик Шаффер: Зеленский создает видимость сопротивления ВСУ России
- В Wildberries отвергли сообщения о приостановке работы в Киргизии
- Балицкий: Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС
- Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине сентября
- ВС РФ отразили пять атак ВСУ в районе Вербового на запорожском направлении
- Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
- Балицкий: ВСУ при «мясных штурмах» Работино потеряли около десяти тысяч человек
- В России в 2023 году зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru