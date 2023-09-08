В ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки

Сообщается, что ООН готова вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT, застраховать российские суда от ударов ВСУ в Черном море, облегчить доступ российских кораблей к портам Германии и других стран Европы, а также разблокировать замороженные российские активы в Европе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет менять свою позицию по зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



