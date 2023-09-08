В ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки

ООН готова выполнить российские условия, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на письмо генсека организации Антониу Гутерриша.

Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Сообщается, что ООН готова вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT, застраховать российские суда от ударов ВСУ в Черном море, облегчить доступ российских кораблей к портам Германии и других стран Европы, а также разблокировать замороженные российские активы в Европе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет менять свою позицию по зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияООН

Горячие новости

Все новости

партнеры