Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что проработка технических деталей начнется в ближайшее время.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели переговоры в Сочи. Помимо прочего, лидеры затронули вопрос зерновой сделки.

Путин допустил, что Москва вернется к соглашению. Глава государства уточнил, что для этого необходимо снять ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции, сообщает «Радиоточка НСН».

