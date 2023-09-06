Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
Министерство иностранных дел России объявило о принципиальной договоренности с Турцией о поставке миллиона тонн зерна, пишет РИА Новости.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что проработка технических деталей начнется в ближайшее время.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября провели переговоры в Сочи. Помимо прочего, лидеры затронули вопрос зерновой сделки.
Путин допустил, что Москва вернется к соглашению. Глава государства уточнил, что для этого необходимо снять ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru