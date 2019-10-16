В ООН заступились за Россию в визовом скандале с США

Дипломат рассказал, что им удалось убедить множество государств в том, что у Москвы правильная позиция в споре, а США не выполняют свои обязательства в рамках соглашения о пребывании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает RT.

Кузьмин подчеркнул, что сторону России, в частности, заняли Китай, КНДР, Куба, Иран и Никарагуа.

Дипломат добавил, что российская делегация готовится запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире – то есть, проведение арбитража между генсеком ООН и государством пребывания, сообщает Ura.ru.

