В ООН заступились за Россию в визовом скандале с США

16 октября 201910:11

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал Москву в связи с визовым конфликтом между Россией и США. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.

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Дипломат рассказал, что им удалось убедить множество государств в том, что у Москвы правильная позиция в споре, а США не выполняют свои обязательства в рамках соглашения о пребывании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает RT.

Кузьмин подчеркнул, что сторону России, в частности, заняли Китай, КНДР, Куба, Иран и Никарагуа.

Дипломат добавил, что российская делегация готовится запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире – то есть, проведение арбитража между генсеком ООН и государством пребывания, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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