В ООН заступились за Россию в визовом скандале с США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал Москву в связи с визовым конфликтом между Россией и США. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.
Дипломат рассказал, что им удалось убедить множество государств в том, что у Москвы правильная позиция в споре, а США не выполняют свои обязательства в рамках соглашения о пребывании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает RT.
Кузьмин подчеркнул, что сторону России, в частности, заняли Китай, КНДР, Куба, Иран и Никарагуа.
Дипломат добавил, что российская делегация готовится запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире – то есть, проведение арбитража между генсеком ООН и государством пребывания, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Заворотнюк отказалась лечиться «чудо-вакциной» Жанны Фриске
- Кировское МВД не нашло вины сотрудника, сбившего «пьяного» мальчика
- В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана
- Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста
- «Красивые» номера для авто предложили продавать через госуслуги