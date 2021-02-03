В ООН выразили тревогу в связи с решением суда по Навальному

Накануне Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года колонии общего режима, сообщает news.ru. Оппозиционер проведёт за решёткой 2 года и 8 месяцев — с учетом уже отбытого им домашнего ареста.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в соцсетях призвал иностранные государства не вмешиваться в работу российских судов, пишет «Свободная пресса». Так он прокомментировал призыв госсекретаря США Энтони Блинкена немедленно отпустить оппозиционера Алексея Навального.

