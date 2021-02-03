В ООН выразили тревогу в связи с решением суда по Навальному

Управление ООН по правам человека выразило глубокую тревогу в связи с решением российского суда по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального.

«Мы глубоко обеспокоены вынесенным вчера московском судом приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному в виде двух лет и восьми месяцев тюремного заключения за якобы нарушение условий условного приговора 2014 года по делу о растрате, которое Европейский суд по правам человека уже единогласно признал в 2017 году произвольным, несправедливым и явно необоснованным», - говорится в заявлении международной организации.

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Накануне Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года колонии общего режима, сообщает news.ru. Оппозиционер проведёт за решёткой 2 года и 8 месяцев — с учетом уже отбытого им домашнего ареста.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в соцсетях призвал иностранные государства не вмешиваться в работу российских судов, пишет «Свободная пресса». Так он прокомментировал призыв госсекретаря США Энтони Блинкена немедленно отпустить оппозиционера Алексея Навального.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНАлексей Навальный
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