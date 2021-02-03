Меркель: Приговор Навальному далек от стандартов правового государства

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала приговор суда оппозиционеру Алексею Навальному, призвав к его немедленному освобождению. Об этом сообщает РИА Новости.

В Великобритании, Германии и США призвали немедленно освободить Навального

По данным агентства, слова канцлера привел в Twitter представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель заявила, что приговор Навальному «далек от любых стандартов правового государства».

Кроме того, канцлер Германии призвала прекратить насилие против протестующих.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. Протестующие против данного решения проводят акции в центре Москвы, где также проходят задержания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйАнгела Меркель
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