Меркель: Приговор Навальному далек от стандартов правового государства

По данным агентства, слова канцлера привел в Twitter представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель заявила, что приговор Навальному «далек от любых стандартов правового государства».

Кроме того, канцлер Германии призвала прекратить насилие против протестующих.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. Протестующие против данного решения проводят акции в центре Москвы, где также проходят задержания.