Предлог для войны. Почему палестинцы «восстали» против Израиля
Эксперты объяснили, кому выгоден новый виток эскалации в арабо-израильском конфликте.
Совет Безопасности ООН в среду, 12 мая, в 09:00 (16:00 мск) соберется на экстренное заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС источник в Совбезе.
Однако, по его данным, принятие совместного документа маловероятно и заседание может завершиться безрезультатно, как и в понедельник, когда после заседания Совбеза ООН не последовало ни единого заявления.
Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа начался вслед за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за несколько дней, по последним данным, пострадали более 700 человек. Спровоцированы столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были решением суда в Израиле по изъятию дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев. Решение было основано на том, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Накануне боевое крыло радикального движения ХАМАС призвало арабских граждан «восстать» против Израиля. В ответ Израиль стал перебрасывать к зонам конфликта танки и другую военную технику. Также пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении двух высокопоставленных лидеров ХАМАС.
Минздрав Палестины сообщил, что с 10 мая погибли 35 человек, включая 12 детей, пострадали 233 человека. С израильской стороны сообщается о пяти погибших и 46 пострадавших.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанес сотни авиаударов по сектору Газа. Радикалы в ответ обстреляли Тель-Авив, Беэр-Шеву и другие города Израиля. Несмотря на жертвы со стороны мирного населения, останавливаться конфликтующие стороны не намерены.
ХАМАС и поддерживающие его боевики заявили, что операция «Меч Иерусалима» будет продолжаться до тех пор, пока Израиль «не прекратит свою агрессию». А министр обороны Израиля Бени Ганц ответил, что «это только начало» и у израильских военных еще много целей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что палестинская сторона заплатит за свои действия.
Между тем, во вторник вечером из-за начавшихся столкновений между еврейским и арабским населением власти полностью потеряли контроль над израильским городом Лод, который находится в 20 км к востоку от Тель-Авива. Мэр города Яир Ревиво обратился к Нетаньяху с просьбой ввести армию и установить комендантский час, пишет Times of Israel. Столкновения евреев и арабов мэр назвал гражданской войной. Он сообщил о поджогах домов, машин и синагог в городе.
В эскалации конфликта в регионе может быть заинтересован ХАМАС, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
«Впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он в беседе с НСН.
А вот для Израиля его гарантией безопасности на Ближнем Востоке сейчас можно считать совсем другие политические процессы.
«Израильтянам сейчас невыгодно провоцировать напряженность с палестинцами, у них сейчас другие политические задачи, а именно улучшение отношений с ОАЭ, Суданом, Марокко. Это направление является наиболее действенной гарантией безопасности Израиля на Ближнем Востоке. Оно позволяет Израилю использовать политическое давление со стороны таких государств, как ОАЭ, для принуждения палестинцев к переговорам на условиях выгодных Израилю», - отметил Чупрыгин.
Политолог полагает, что конфликт не перерастет в крупную войну – борьба идет не за конкретный район Джаррах, а за лидерство политической позиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- Два учителя погибли при стрельбе в школе Казани
- Мишустин: 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусом
- ВОЗ заявила о снижении числа заразившихся и умерших от COVID-19 на 4%
- Америка не ответила на предложение России взаимодействовать по информбезопасности
- На Ройзмана составлены три протокола из-за акций в поддержку Навального
- На Алтае три человека погибли при пожаре
- Евросоюз спрогнозировал последствия от введения COVID-сертификатов
- В Краснодарском крае нашли убитой семью из трех человек
- Израиль заявил о тысяче выпущенных ракет со стороны Сектора Газа
- Автошколы выступили против регулярных проверок ГИБДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru