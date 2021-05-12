Предлог для войны. Почему палестинцы «восстали» против Израиля

Эксперты объяснили, кому выгоден новый виток эскалации в арабо-израильском конфликте.

Совет Безопасности ООН в среду, 12 мая, в 09:00 (16:00 мск) соберется на экстренное заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС источник в Совбезе.

Однако, по его данным, принятие совместного документа маловероятно и заседание может завершиться безрезультатно, как и в понедельник, когда после заседания Совбеза ООН не последовало ни единого заявления.

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа начался вслед за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за несколько дней, по последним данным, пострадали более 700 человек. Спровоцированы столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были решением суда в Израиле по изъятию дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев. Решение было основано на том, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Накануне боевое крыло радикального движения ХАМАС призвало арабских граждан «восстать» против Израиля. В ответ Израиль стал перебрасывать к зонам конфликта танки и другую военную технику. Также пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении двух высокопоставленных лидеров ХАМАС.

Минздрав Палестины сообщил, что с 10 мая погибли 35 человек, включая 12 детей, пострадали 233 человека. С израильской стороны сообщается о пяти погибших и 46 пострадавших.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанес сотни авиаударов по сектору Газа. Радикалы в ответ обстреляли Тель-Авив, Беэр-Шеву и другие города Израиля. Несмотря на жертвы со стороны мирного населения, останавливаться конфликтующие стороны не намерены.

ХАМАС и поддерживающие его боевики заявили, что операция «Меч Иерусалима» будет продолжаться до тех пор, пока Израиль «не прекратит свою агрессию». А министр обороны Израиля Бени Ганц ответил, что «это только начало» и у израильских военных еще много целей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что палестинская сторона заплатит за свои действия.

В МИД РФ обеспокоены ситуацией на палестино-израильском направлении

Между тем, во вторник вечером из-за начавшихся столкновений между еврейским и арабским населением власти полностью потеряли контроль над израильским городом Лод, который находится в 20 км к востоку от Тель-Авива. Мэр города Яир Ревиво обратился к Нетаньяху с просьбой ввести армию и установить комендантский час, пишет Times of Israel. Столкновения евреев и арабов мэр назвал гражданской войной. Он сообщил о поджогах домов, машин и синагог в городе.

В эскалации конфликта в регионе может быть заинтересован ХАМАС, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

«Впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он в беседе с НСН.

А вот для Израиля его гарантией безопасности на Ближнем Востоке сейчас можно считать совсем другие политические процессы.

«Израильтянам сейчас невыгодно провоцировать напряженность с палестинцами, у них сейчас другие политические задачи, а именно улучшение отношений с ОАЭ, Суданом, Марокко. Это направление является наиболее действенной гарантией безопасности Израиля на Ближнем Востоке. Оно позволяет Израилю использовать политическое давление со стороны таких государств, как ОАЭ, для принуждения палестинцев к переговорам на условиях выгодных Израилю», - отметил Чупрыгин.

Политолог полагает, что конфликт не перерастет в крупную войну – борьба идет не за конкретный район Джаррах, а за лидерство политической позиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаИзраиль
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