В ООН выразили беспокойство в связи с происходящим в Армении

Представитель ООН подчеркнул, что диалог должен происходить при уважении к «конституции и демократическому процессу».

Ранее глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, премьер заявил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

