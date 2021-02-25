В ООН выразили беспокойство в связи с происходящим в Армении
В ООН выразили обеспокоенность происходящим в Армении, призвав стороны политического конфликта к сдержанности и диалогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
Представитель ООН подчеркнул, что диалог должен происходить при уважении к «конституции и демократическому процессу».
Ранее глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, премьер заявил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- СМИ: По прибытии в колонию Навального поместят на карантин
- Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона
- Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
- Президент ФРГ призвал Запад и с Россию не обрывать связи
- СМИ: Прокуратура Киева отменила блокировку портала РБК и ещё 425 сайтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru