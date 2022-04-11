В ООН прокомментировали предложение Борреля о военном решении конфликта на Украине

Как заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, в настоящее время организация сосредоточена на гуманитарной ситуации и достижении прекращения огня по гуманитарным соображениям.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

