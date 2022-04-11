В ООН прокомментировали предложение Борреля о военном решении конфликта на Украине
В ООН прокомментировали предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о военное решении конфликта, передает ТАСС.
Как заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, в настоящее время организация сосредоточена на гуманитарной ситуации и достижении прекращения огня по гуманитарным соображениям.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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