В ООН прокомментировали предложение Борреля о военном решении конфликта на Украине

В ООН прокомментировали предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о военное решении конфликта, передает ТАСС.

Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского начать с ним переговоры

Как заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, в настоящее время организация сосредоточена на гуманитарной ситуации и достижении прекращения огня по гуманитарным соображениям.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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