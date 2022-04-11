Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского начать с ним переговоры
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил российскому президенту Владимиру Путину о желании украинского лидера Владимира Зеленского начать с ним переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Нехаммера, от Путина на это заявление не последовало значительной реакции.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». С момента начала военных действий президенты РФ и Украины не общались напрямую.
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