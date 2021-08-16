В ООН призвали все страны принимать беженцев из Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международному сообществу необходимо обеспечить, чтобы Афганистан не не будет использовался снова «в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций», сообщает ТАСС.

На заседании Совета Безопасности он призвал все страны к единству, и принимать и не депортировать беженцев из Афганистана.

«Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты... говорить единым голосом по вопросу прав человека», - подчеркнул Гутерриш.

Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.

