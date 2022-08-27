Замгенсека ООН напомнила, что срок действия СНВ-3 истекает в 2026 году, и Москве и Вашингтону необходимо договориться о новом соглашении до истечения прежнего, «иначе у мира не останется сдерживающих средств».

«Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие», — цитирует Накамицу РИА Новости.

