В ООН призвали Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3

ООН призывает Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении, которое заменит Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила заместитель генсека организации по разоружению Идзуми Накамицу.

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Замгенсека ООН напомнила, что срок действия СНВ-3 истекает в 2026 году, и Москве и Вашингтону необходимо договориться о новом соглашении до истечения прежнего, «иначе у мира не останется сдерживающих средств».

«Мы продолжаем призывать обе стороны возобновить взаимодействие как можно скорее, чтобы мир не оказался без ограничений на ядерное оружие», — цитирует Накамицу РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ДоговорСШАРоссияООН
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