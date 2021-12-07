В ООН приняли российско-американскую резолюцию по киберпреступлениям
Генассамблея ООН приняла российско-американскую резолюцию о необходимости противодействия использованию информационных ресурсов и технологий в преступных целях. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ принят без голосования. Соавторами резолюции также стали ряд стран Европы, Австралия, Япония и другие.
В документе, в частности, отмечается, что ряд стран используют потенциал информационно-коммуникационных технологий в военной сфере, что может вызывать межгосударственные конфликты. Резолюция призывает к ответственному поведению государств для снижения рисков, сохранения безопасности.
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