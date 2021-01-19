В ООН осудили насилие в США во время штурма Капитолия

Эксперты ООН в области прав человека осудили жестокость и насилие в США во время вторжения в здание Конгресса 6 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное организацией заявление.

В ООН призвали жителей и представителей власти придерживаться законов и выполнять международные стандарты в области прав человека. Кроме того, специалисты заявили о солидарности с народом, который выступил "за демократию, равенство и верховенство закона".