В ООН осудили насилие в США во время штурма Капитолия

Эксперты ООН в области прав человека осудили жестокость и насилие в США во время вторжения в здание Конгресса 6 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное организацией заявление.

В ООН призвали жителей и представителей власти придерживаться законов и выполнять международные стандарты в области прав человека. Кроме того, специалисты заявили о солидарности с народом, который выступил "за демократию, равенство и верховенство закона".

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Вторжение в Конгресс в ООН расценили как попытку отменить результаты демократических выборов. Специалисты напомнили о необходимости наказать ответственных за подстрекательство к насилию. ООН призвал США "деэскалировать" напряженную ситуацию в стране и восстановить демократические институты в США.

В заявлении есть подпись 25 экспертов, в их число вошли спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер, специалисты по борьбе с терроризмом, свободе мнений и собраний Фионнуала Ни Аолэйн, Ирэне Кхан и Клеман Ньялетсосси Вуль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НасилиеВыборы в СШАООН
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