В ООН обеспокоены новыми ракетными испытаниями КНДР

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о глубокой обеспокоенности организации новыми ракетными испытаниями КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.

В ООН также призвали власти КНДР исполнять свои международные обязательства и начать переговоры по ситуации на Корейском полуострове.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ООНКНДР
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