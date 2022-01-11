В ООН обеспокоены новыми ракетными испытаниями КНДР
11 января 202220:32
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о глубокой обеспокоенности организации новыми ракетными испытаниями КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.
В ООН также призвали власти КНДР исполнять свои международные обязательства и начать переговоры по ситуации на Корейском полуострове.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru