В офисе Зеленского заявили о новом уровне сотрудничества с США

По словам Ермака, общение имеет постоянный и эффективный характер. Такое заявление политик сделал по итогам телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ермак добавил, что в ходе беседы стороны затронули разные темы, в том числе по внутренней и внешнеполитической повести дня.



