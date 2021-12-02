В офисе Зеленского заявили о новом уровне сотрудничества с США
2 декабря 202123:16
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о выходе на новый уровень сотрудничества с США, передает РИА Новости.
По словам Ермака, общение имеет постоянный и эффективный характер. Такое заявление политик сделал по итогам телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Ермак добавил, что в ходе беседы стороны затронули разные темы, в том числе по внутренней и внешнеполитической повести дня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru