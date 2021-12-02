В офисе Зеленского заявили о новом уровне сотрудничества с США

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о выходе на новый уровень сотрудничества с США, передает РИА Новости.

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По словам Ермака, общение имеет постоянный и эффективный характер. Такое заявление политик сделал по итогам телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ермак добавил, что в ходе беседы стороны затронули разные темы, в том числе по внутренней и внешнеполитической повести дня.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СШАВладимир Зеленский
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