В офисе Зеленского приняли отставку Арестовича

Путин сообщил, что ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,5% Еврокомиссия рассчитывает, что санкции погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия Москва простилась с актрисой Инной Чуриковой Роспотребнадзор сообщил о резком скачке заболеваемости гриппом и ОРВИ Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок больше года