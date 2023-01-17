В офисе Зеленского приняли отставку Арестовича

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе Владимира Зеленского приняли отставку советника Алексея Арестовича, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Песков отказался комментировать отставку Арестовича

По его словам, приказ об отставке подписала руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок.

Ранее Арестович сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, за что был подвергнут жесточайшей критике, после чего подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ОтставкаВладимир ЗеленскийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры