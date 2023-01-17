В офисе Зеленского приняли отставку Арестовича
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в офисе Владимира Зеленского приняли отставку советника Алексея Арестовича, сообщает пресс-служба украинского лидера.
По его словам, приказ об отставке подписала руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок.
Ранее Арестович сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, за что был подвергнут жесточайшей критике, после чего подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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