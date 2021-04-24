Пушков: Переговоры с Зеленским не имеют смысла

«Переговоры с Зеленским что в Париже, что "в любой точке Донбасса", не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что переговоры в «нормандском формате» могли бы пройти в одной из столиц самопровозглашенных Донецкой (ДНР) или Луганской народных республик (ЛНР). Однако Пушков сомневается, что Украина, Германия или Франция решились бы на такой шаг.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает организовать конструктивный и открытый диалог по конфликту в Донбассе при участии Германии, Франции, Украины, а также представителей ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что непризнанные республики не могут участвовать в урегулировании ситуации ни в минском, ни в нормандском форматах.

