В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным

Владимир Зеленский будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что украинская сторона «готова говорить хоть каждый день, если это потребуется для прогресса в этом вопросе». При этом Вадим Пристайко заявил, что украинский и российский президенты пока не договаривались о конкретной дате следующего разговора или встречи.