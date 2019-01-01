Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным

16 июля16:25

Владимир Зеленский будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что украинская сторона «готова говорить хоть каждый день, если это потребуется для прогресса в этом вопросе». При этом Вадим Пристайко заявил, что украинский и российский президенты пока не договаривались о конкретной дате следующего разговора или встречи.

Интересно, но не сейчас. Путин откликнулся на предложение Зеленского о встрече

Ura.ru напоминает, что президенты России и Украины впервые провели телефонные переговоры 11 июля. Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседе, которая состоялась по инициативе Киева, продлилась около 20 минут. Представитель Кремля подчеркнул, что главы государств обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

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ФОТО: РИА Новости
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