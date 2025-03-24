В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

Переговоры представителей России и США стартовали в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Встреча проходит в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Россию представляют председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Переговоры будут закрытыми, журналистов уже попросили покинуть территорию отеля. Ожидается, что на российско-американской встрече обсудят Черноморскую инициативу, при этом могут быть затронуты другие аспекты, которые связаны с урегулированием ситуации на Украине.

Накануне в Эр-Рияде встретились украинская и американская делегации, планировалось, что представители двух стран обсудят ряд неких сложных технических вопросов, напоминает 360.ru.

