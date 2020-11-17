В одном из американских штатов найдены более 2,6 тысячи неучтенных голосов при пересчете

В американском штате Джорджия в результате пересчет голосов избирателей на президентских выборах выявили свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов, пишет издание Atlanta Journal-Constitution.

Как предполагается, к этому привел сбой со сканером бюллетеней. Как пишет газета, обнаруженные бюллетени могут действующему президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от соперника Джо Байдена. В настоящее время отрыв превышает 14 тысяч голосов.