В одном из американских штатов найдены более 2,6 тысячи неучтенных голосов при пересчете
В американском штате Джорджия в результате пересчет голосов избирателей на президентских выборах выявили свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов, пишет издание Atlanta Journal-Constitution.
Как предполагается, к этому привел сбой со сканером бюллетеней. Как пишет газета, обнаруженные бюллетени могут действующему президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от соперника Джо Байдена. В настоящее время отрыв превышает 14 тысяч голосов.
Ранее власти американского штата Висконсин назвали сумму, которую придется потратить на пересчет голосов на президентских выборах в США.
Расходы составляют около 7,9 млн долларов для пересчета голосов во всем штате. По данным избиркома, это гораздо больше, чем было потрачено на пересчет на выборах в прошлом электоральном цикле.
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