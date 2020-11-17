Власти Висконсина рассказали о стоимости пересчета голосов на выборах

Расходы составляют около 7,9 млн долларов для пересчета голосов во всем штате. По данным избиркома, это гораздо больше, чем было потрачено на пересчет на выборах в прошлом электоральном цикле.

Глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф при этом подчеркнула, что решение о пересчете голосов еще не принято, так как, по ее словам, значительных нарушений в ходе голосования не было зафиксировано. Однако она выразила готовность провести процедуру ради избирателей Висконсина.

Вулф также рассказала, что процесс пересчета, если он будет проведен, должен завершиться 1 декабря. Требование пересчитать голоса исходило от штаба действующего президента Дональда Трампа. По утверждению Трампа, Висконсин стал одним из тех регионов, где были зафиксированы случаи мошенничества.