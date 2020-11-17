Власти Висконсина рассказали о стоимости пересчета голосов на выборах
Власти американского штата Висконсин назвали сумму, которую придется потратить на пересчет голосов на президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию штата.
Расходы составляют около 7,9 млн долларов для пересчета голосов во всем штате. По данным избиркома, это гораздо больше, чем было потрачено на пересчет на выборах в прошлом электоральном цикле.
Глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф при этом подчеркнула, что решение о пересчете голосов еще не принято, так как, по ее словам, значительных нарушений в ходе голосования не было зафиксировано. Однако она выразила готовность провести процедуру ради избирателей Висконсина.
Вулф также рассказала, что процесс пересчета, если он будет проведен, должен завершиться 1 декабря. Требование пересчитать голоса исходило от штаба действующего президента Дональда Трампа. По утверждению Трампа, Висконсин стал одним из тех регионов, где были зафиксированы случаи мошенничества.
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