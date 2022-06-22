В Одесской области с 1 августа перестанут преподавать русский язык

Школы Одесской области с 1 августа перестанут преподавать русский язык и литературу. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в образовательной программе российских писателей заменят писателями из других стран. Решение было принято при создании программы на текущий и следующий учебный год.

Ранее в Николаеве из учебных программ школ убрали русский язык.

Такие решения принимаются в связи с военной операцией России на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:Одесса
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