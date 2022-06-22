В Одесской области с 1 августа перестанут преподавать русский язык

Отмечается, что в образовательной программе российских писателей заменят писателями из других стран. Решение было принято при создании программы на текущий и следующий учебный год.

Ранее в Николаеве из учебных программ школ убрали русский язык.

Такие решения принимаются в связи с военной операцией России на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

