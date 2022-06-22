Госдеп: Украина теряет ежемесячно $5-6 млрд из бюджета из-за боевых действий

Глава Агентства США по международному развитию (входит в Госдеп) Саманта Пауэр отметила «невероятную скорость сжигания капитала». Она отметила, что в долгосрочной перспективе Украине будет требоваться больше поддержки.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

