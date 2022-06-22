Госдеп: Украина теряет ежемесячно $5-6 млрд из бюджета из-за боевых действий

Правительство Украины каждый месяц теряет $5-6 млрд из бюджета в условиях боевых действий на территории страны. Такие данные привели в Госдепе, передает ТАСС.

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Глава Агентства США по международному развитию (входит в Госдеп) Саманта Пауэр отметила «невероятную скорость сжигания капитала». Она отметила, что в долгосрочной перспективе Украине будет требоваться больше поддержки.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Украина
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