В ОБСЕ заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины «зашли в тупик», сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН она отметила, что в организации «приветствуют активную работу политических советников стран «нормандского формата», направленную «на выход из этого тупика».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Украине и восстановление территориальной целостности являются главной целью Киева в переговорном процессе по Донбассу, однако взаимодействие Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата» на уровне глав МИД «находится в медикаментозном сне».
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