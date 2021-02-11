В ОБСЕ заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины «зашли в тупик», сообщает ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН она отметила, что в организации «приветствуют активную работу политических советников стран «нормандского формата», направленную «на выход из этого тупика».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир на Украине и восстановление территориальной целостности являются главной целью Киева в переговорном процессе по Донбассу, однако взаимодействие Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата» на уровне глав МИД «находится в медикаментозном сне».

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ФОТО: РИА Новости
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