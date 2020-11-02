В ОБСЕ оценили первый тур президентских выборов в Молдавии

Первый тур президентских выборов в Молдавии был организован профессионально. С таким заявлением выступила глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Кориен Йокер.

«Первый тур был организован профессионально, несмотря на вызовы со стороны пандемии COVID-19», — цитирует её РИА Новости.

Также Йокер отметила, что в ходе выборов были соблюдены «фундаментальные свободы собраний и мнений».

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Напомним, в первом туре президентских выборов в Молдавии победила экс-премьер Майя Санду. Как сообщил ЦИК страны. по итогам обработки 100% бюллетеней, она набрала 36,16% голосов. Второе место занял действующий президент Игорь Додон, получив 32,61%, сообщает МИР24. Замыкает тройку лидеров кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый (16,9%).

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов. Он должен пройти 15 ноября.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что в случае победы во втором туре Санду пойдет проевропейским курсом.


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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
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