В ОБСЕ оценили первый тур президентских выборов в Молдавии

Первый тур президентских выборов в Молдавии был организован профессионально. С таким заявлением выступила глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Кориен Йокер.

«Первый тур был организован профессионально, несмотря на вызовы со стороны пандемии COVID-19», — цитирует её РИА Новости.

Также Йокер отметила, что в ходе выборов были соблюдены «фундаментальные свободы собраний и мнений».