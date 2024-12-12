В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в Евросюз. Его слова приводят «Известия».

Мареш отметил, что не будет отправлять УКраине F-16, Abrams и ракеты, но намерен «подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО».

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По его словам, ОБСЕ реализует на Украине в общей сложности 24 проекта в интересах Киева. Мареш добавил, что его главная задача заключается в координации этих проектов и разработке еще одного.

Так, министр иностранных дел Финляндии подчеркнула, что он должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта с Россией потеряет треть своей территории, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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