В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в Евросюз. Его слова приводят «Известия».
Мареш отметил, что не будет отправлять УКраине F-16, Abrams и ракеты, но намерен «подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО».
По его словам, ОБСЕ реализует на Украине в общей сложности 24 проекта в интересах Киева. Мареш добавил, что его главная задача заключается в координации этих проектов и разработке еще одного.
Так, министр иностранных дел Финляндии подчеркнула, что он должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина в результате конфликта с Россией потеряет треть своей территории, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
- В Бийске два человека пострадали при взрыве бытового газа
- Президента Бразилии Лулу да Силву вновь прооперируют
- Число обращений к прямой линии Путина превысило 500 тысяч
- В России создали нейросеть для поиска заблудившихся в лесу людей
- СМИ: Актеру Белоголовцеву экстренно прооперировали аппендицит
- Фицо: Украина потеряет треть своей территории
- СМИ: K-pop и Билли Айлиш заместили артистов РФ в топе Apple Music постсоветских стран
- Новосибирский губернатор Травников опроверг сообщения о скорой отставке
- Институт Пушкина перестанет принимать экзамены по русскому языку у мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru