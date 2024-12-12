В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в Евросюз. Его слова приводят «Известия».

Мареш отметил, что не будет отправлять УКраине F-16, Abrams и ракеты, но намерен «подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО».