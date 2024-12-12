Шольц: Германия поддерживает Украину ради экономической выгоды

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ поддерживает Киев ради экономической выгоды, сообщает «РЕН ТВ».

По его словам, за последние пару десятилетий в Евросоюз вступила не одна страна Восточной Европы и все они демонстрировали большой экономический подъем. Шольц считает в этом заслугу Берлина, который получил выгоду от такого развития событий, и заявил, что рассчитывает увидеть нечто подобное и на Украине.

«Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну [Украину] в стремлении к справедливому миру», – указал глава немецкого правительства.

Ранее Шольц после поездки в Киев отказался разрешать Украине удары вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

