Шольц: Германия поддерживает Украину ради экономической выгоды
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ поддерживает Киев ради экономической выгоды, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, за последние пару десятилетий в Евросоюз вступила не одна страна Восточной Европы и все они демонстрировали большой экономический подъем. Шольц считает в этом заслугу Берлина, который получил выгоду от такого развития событий, и заявил, что рассчитывает увидеть нечто подобное и на Украине.
«Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну [Украину] в стремлении к справедливому миру», – указал глава немецкого правительства.
Ранее Шольц после поездки в Киев отказался разрешать Украине удары вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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