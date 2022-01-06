В Нью-Йорке прошел митинг в связи с событиями в Казахстане

По данным агентства, у генконсульства собрались несколько десятков человек. Отмечается, что митингующие выступали с критикой казахстанских властей и решения ОДКБ направить войска в страну.

Митингующие также намерены собраться у здания генконсульства Армении, поскольку решение об отправке войск в страну принимал глава ОДКБ Николь Пашинян. Люди также отмечают, что не могут связаться с родственниками в стране.

