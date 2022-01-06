В Нью-Йорке прошел митинг в связи с событиями в Казахстане
Митингующие собрались у здания генконсульства Казахстана в Нью-Йорке из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, у генконсульства собрались несколько десятков человек. Отмечается, что митингующие выступали с критикой казахстанских властей и решения ОДКБ направить войска в страну.
Митингующие также намерены собраться у здания генконсульства Армении, поскольку решение об отправке войск в страну принимал глава ОДКБ Николь Пашинян. Люди также отмечают, что не могут связаться с родственниками в стране.
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