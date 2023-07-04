В Нью-Дели открылся саммит ШОС
Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал в Нью-Дели, передает РИА Новости.
Председателем встречи выступает премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет RT.
Саммит пройдет в виртуальном формате. Тема мероприятия — «На пути к безопасному ШОС». По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов.
Как ожидается, в открытой части заседания глав государств ШОС выступят лидеры России и Китая.
Кроме того, встреча ознаменуется присоединением Ирана к организации в качестве ее полноправного члена. Члены ШОС также официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии вступить в объединение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru