В Нью-Дели открылся саммит ШОС

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал в Нью-Дели, передает РИА Новости.

Китай выступил за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Председателем встречи выступает премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет RT.

Саммит пройдет в виртуальном формате. Тема мероприятия — «На пути к безопасному ШОС». По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов.

Как ожидается, в открытой части заседания глав государств ШОС выступят лидеры России и Китая.

Кроме того, встреча ознаменуется присоединением Ирана к организации в качестве ее полноправного члена. Члены ШОС также официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии вступить в объединение.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитШОСИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры