Китай выступил за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Об этом говорится в совместном заявлении белорусского и китайского лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, принятом по итогам официальных переговоров в Пекине, передаёт БелТА.

В документе говорится, что Минск и Пекин «продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур», в том числе ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС, сообщает RT.

