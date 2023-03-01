Китай выступил за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
Китайская Народная Республика поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.
Об этом говорится в совместном заявлении белорусского и китайского лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, принятом по итогам официальных переговоров в Пекине, передаёт БелТА.
В документе говорится, что Минск и Пекин «продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур», в том числе ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС, сообщает RT.
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