В новую Госдуму со скандалом. Зачем Лысакова лишают должности
Эксперты в эфире НСН объяснили, в чем причины решения «Единой России» снять Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству.
Фракция «Единой России» в Госдуме намерена снять депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству. Ее руководитель Сергей Неверов сообщил, что президиум фракции обсудит отстранение Лысакова. Основанием для этого стали «неуместные и некорректные высказывания» депутата в адрес коллег по фракции и партии в целом.
Как сообщают СМИ, Лысаков подтвердил эту информацию, отметив, что такую реакцию «Единой России» вызвала «совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим». Он заявил о готовности покинуть фракцию «Единой России», а также к переговорам с любой партией, которой не требуется собирать подписи для участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН предположил, что с помощью такого скандала Лысаков решил начать кампанию за переизбрание в новый состав Госдумы.
«Проблема в его известности. Ему кажется, что в силу своей известности и раскрученности он абсолютно избираем и может быть подарком для любой партии. Видимо, он не связывает свою судьбу с партийными списками «Единой России». Есть партийная этика. Он ее действительно нарушал. Я видел, что он пишет, прекрасно понимаю в этой ситуации Сергея Неверова и всех остальных партийцев. Но думаю, что тут не только эмоции, но и тонкий расчет. Лысаков понял, что в списке «Единой России» его не будет, а в Думу он по-прежнему собирается. Сознательно идет на скандал - все реклама, кроме некролога. Он отдавал себе отчет в том, что он пишет. Видимо, у него уже есть какой-то вариант поведения на будущее, алгоритм встраивания в новую Госдуму, который он отрабатывает», - отметил Калачев.
По его мнению, Единая Россия никакого ущерба от ухода Лысакова не получит. «Он никак не ассоциируется с партией. Как общественный деятель он существовал отдельно. Он ушел от фракции, но избрался по округу, членом партии не является. Для партии я тут проблемы не вижу», - добавил политтехнолог.
Ранее СМИ связывали Лысакова со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По мнению собеседника НСН, конфликт депутата с соратниками по фракции с ним никак не связан.
«Я бы не стал это связывать с Володиным. Он имел отношение к формированию списка в этом составе Госдумы. Но сейчас каждый сам за себя. Кто будет председателем следующей Госдумы – вопрос открытый. И я не думаю, что Лысаков что-то с кем-то согласует. Я считаю его человеком вполне самоходным. Он человек весьма амбициозный. Это и плюс, и минус. Он считает, что у него есть площадка, которая может представлять интерес для дальнейших переговоров. Но мне кажется, он себя переоценивает в качестве лидера общественного мнения, ЛОМа, какой-то раскрученной фигуры», - заметил эксперт.
Член комиссии Госдумы по вопросам этики Анатолий Выборный в эфире НСН заявил, что ни фракция «Единой России», ни Лысаков в комиссию по поводу спорного поведения последнего не обращались .
«Мне такое неизвестно, - сказал Выборный. - С точки зрения этичности поведение парламентария разбирает комиссия по этике. Но фракция рассматривает вопросы независимо от комиссии. Но решение комиссии может стать триггером для решения о смещении или назначении парламентария на должность».
Он разъяснил, как решаются вопросы о назначении и снятии с постов в комитетах.
«Фракция принимает решение ходатайствовать перед парламентом рассмотреть на пленарном заседании вопрос назначения на пост председателя комитета или зампредседателя. И может ходатайствовать о смещении с этой должности. Кадровые решения проводятся через комитет по регламенту. А принимаются они на пленарном заседании большинством голосов», - сказал депутат.
Напомним, что Вячеслав Лысаков избран в Госдуму от Кунцевского одномандатного округа Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков
- МИД Армении назвал условие эффективных переговоров по Карабаху
- Лавров: Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху
- В МО Азербайджана назвали «бредом» информацию о сбитом армянами Су-25
- Главы МИД ЕС одобрили персональные санкции из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru