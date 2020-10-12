В новую Госдуму со скандалом. Зачем Лысакова лишают должности

Фракция «Единой России» в Госдуме намерена снять депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству. Ее руководитель Сергей Неверов сообщил, что президиум фракции обсудит отстранение Лысакова. Основанием для этого стали «неуместные и некорректные высказывания» депутата в адрес коллег по фракции и партии в целом.

Как сообщают СМИ, Лысаков подтвердил эту информацию, отметив, что такую реакцию «Единой России» вызвала «совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим». Он заявил о готовности покинуть фракцию «Единой России», а также к переговорам с любой партией, которой не требуется собирать подписи для участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН предположил, что с помощью такого скандала Лысаков решил начать кампанию за переизбрание в новый состав Госдумы.

«Проблема в его известности. Ему кажется, что в силу своей известности и раскрученности он абсолютно избираем и может быть подарком для любой партии. Видимо, он не связывает свою судьбу с партийными списками «Единой России». Есть партийная этика. Он ее действительно нарушал. Я видел, что он пишет, прекрасно понимаю в этой ситуации Сергея Неверова и всех остальных партийцев. Но думаю, что тут не только эмоции, но и тонкий расчет. Лысаков понял, что в списке «Единой России» его не будет, а в Думу он по-прежнему собирается. Сознательно идет на скандал - все реклама, кроме некролога. Он отдавал себе отчет в том, что он пишет. Видимо, у него уже есть какой-то вариант поведения на будущее, алгоритм встраивания в новую Госдуму, который он отрабатывает», - отметил Калачев.