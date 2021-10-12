В новую Госдуму прошли 20 «молчаливых» депутатов прошлого созыва

Из 230 вновь избранных депутатов 20 парламентариев ни разу выступили на заседаниях прошлого созыва, сообщает РБК со ссылкой на стенограммы Госдумы.

Отмечается, что речь, например, идет о бывшем вице-мэре столицы Владимире Ресине, Герое России Артуре Чилингарове.

Также в список «молчунов» попали участники списка Forbes Зелимхан Муцоев и Андрей Скоч.

Некоторые депутаты также неактивно участвовали в процессе внесения законопроектов. Например, депутат от Чеченской республики Адам Делимханов за прошлый созыв внес один законопроект, когда у других коллег количество внесенных законопроектов доходит до ста.

При этом лидерами по выступлениям являются Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Олег Нилов и Валерий Гартунг, пятерку активных парламентариев замыкает Владимир Жириновский.

Ранее фракции Госдумы представили своих кандидатов на должности заместителей руководителей думских комитетов.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДепутатыГосдума
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