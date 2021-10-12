В Госдуме нашли должности для актера Певцова и певца Майданова

Фракции Госдумы представили своих кандидатов на должности заместителей руководителей думских комитетов. Об этом сообщает РБК.

Как отметили источники издания в нижней палате парламента, в значительной степени представленные кандидатуры согласованы, однако возможны некоторые корректировки перед их официальным утверждением. Планируется, что замруководителей утвердят во вторник на первом заседании Госдумы нового созыва.

Так, фракция «Единая Россия» предложила сделать чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога первым заместителем комитета по физической культуре и спорту, а замруководителя комитета — биатлониста Антона Шипулина и параолимпийца Сергея Бурлакова.

На пост первого замруководителя нового комитета по вопросам малого и среднего предпринимательства единороссы предложили кандидатуру Альфии Когогиной, заместителями могут стать Олег Голиков и Зураб Макиев.

Николай Валуев может занять должность первого зампреда в новом комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры, зампредами предложили сделать Татьяну Лобач, Сергея Кривоносова и Наталью Костенко.

Кроме того, главу «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича могут выдвинуть на должность первого замруководителя комитета по молодежной политике, певца Дениса Майданова — на ту же должность в комитете по культуре, а Светлану Журову и Вячеслава Фетисова — в комитете по международным делам.

Депутат Виталий Милонов в Думе нового созыва может занять пост зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Своих представителей на посты первых заместителей в Думе предложила и фракция КПРФ. В частности, должность в новом комитете по малому и среднему предпринимательству может занять Сергей Казанков, а глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин может стать замглавы комитета по делам национальностей.

Фракция ЛДПР выдвинула на пост первого замглавы комитета по обороне лидера «Родины» Алексея Журавлева, а экс-губернатора Владимирской области Владимира Сипягина — на пост зампреда комитета по промышленности и торговле.

«Справедливая Россия — За правду» предложила в качестве первого замруководителя комитета по культуре кандидатуру Елены Драпеко, в комитет по просвещению — Яну Лантратову, в комитет по контролю — политтехнолога Дмитрия Гусева.

В свою очередь, фракция «Новые люди» выдвинула Александра Демина на пост главы нового комитета по малому и среднему предпринимательству, экс-КВНщика Сангаджи Тарбаева — комитета по туризму, бывшего мэра Якутска Сардану Авксентьеву — зампреда комитета по региональной политике. Кроме того, актера Дмитрия Певцова предложили сделать первым замруководителя комитета по культуре, а куратора проектов «ЛизаАлерт» Олега Леонова — замглавы комитета по развитию гражданского общества.

