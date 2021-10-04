В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов

Вице-спикер Госдумы и глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков заявил, что структуру думских комитетов могут максимально приблизить к структуре федеральных органов власти, сообщает РИА Новости.

По его словам, для этого в следующем созыве предлагается создать 32 комитета, тогда как в Госдуме прошлого созыва их было 26. Жуков пояснил, что увеличение связано с планами разделить существующие комитеты и привёл в пример комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике, который предложили разделить на три: по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ и постановил созвать первое заседание Госдумы восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов, сообщает RT.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этот же день в Георгиевском зале Кремля пройдёт встреча Путина с парламентом.

