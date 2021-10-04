Песков назвал дату встречи Путина с депутатами новой Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведётся подготовка встречи Владимира Путина с депутатами Государственной думы восьмого созыва, сообщает ТАСС.

По его словам, встреча главы государства с парламентом пройдёт в Георгиевском зале Кремля в день первого заседания новой Госдумы - 12 октября.

Ране российский лидер подписал указ и постановил созвать первое заседание Госдумы восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов, сообщает RT.

