В Норвегии кандидата на пост премьер-министра страны уличили во лжи о России
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике высказывания кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере о том, что взаимодействие Москвы и Осло практически сошло на нет. Об этом сообщает NRK.
«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт», - заявила глава норвежского МИДа.
Она напомнила о двух своих встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как заявила Серейде, между Норвегией и Россией «даже больше контактов, чем у многих других стран».
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