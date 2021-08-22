В Норвегии кандидата на пост премьер-министра страны уличили во лжи о России

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике высказывания кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере о том, что взаимодействие Москвы и Осло практически сошло на нет. Об этом сообщает NRK.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт», - заявила глава норвежского МИДа.

Она напомнила о двух своих встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как заявила Серейде, между Норвегией и Россией «даже больше контактов, чем у многих других стран».

