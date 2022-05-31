В Норвегии и Венгрии выявили случаи заболевания человека оспой обезьян

Первые случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы в Норвегии и Венгрии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Норвегии инфицированный человек недавно приехал из-за границы.

В Венгрии заразившимся пациентом стал 38-летний мужчина. Неизвестно, выезжал ли он за границу в недавнее время.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 130 случаев заражения оспой обезьян, больше всего заболевших в Испании, Португалии, Великобритании.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвалосновные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВенгрияНорвегия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры