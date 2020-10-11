В НКР заявили об отражении атаки со стороны Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила, что военным удалось отразить атаку ВС Азербайджана на северно-восточном направлении. Пост об этом опубликован в Facebook.

«Подразделения Армии обороны пресекли попытку атаки вражеских сил, уничтожив две единицы бронетехники и нанеся большой урон в живой силе», — цитирует сообщение РИА Новости.

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Боевые действия на линии разграничения в Нагорном Карабахе между военными Армении и Азербайджана продолжаются, несмотря на вступивший в силу 10 октября режим прекращения огня.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении мирных договоренностях и агрессии. При этом Азербайджан поддерживает Турция, Армения является членом ОДКБ.

В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В Азербайджане - комендантский час и проведена частичная мобилизация

Лидеры зарубежных стран призывают стороны конфликта к сдержанности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаНагорный Карабах
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